Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Barcelona ile Paris St Germain avantajı kaptı

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı 2 maçla devam etti.

Barcelona, Borussia Dormund'u ağırladı.

Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Barcelona, 66. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bulurken 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.

PSG GERİDEN GELEREK KAZANDI

Günün diğer maçında Paris St Germain, Aston Villa'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers'in golüyle öne geçti.

Golün ardından üst üste ataklar geliştiren PSG, 39. dakikada Desire Doue'nin golüyle beraberliği yakalarken 49. dakikayla Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Paris St Germain, Nuno Mendes ile 90+2. dakikada bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Her iki karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Salı günü oynanacak.