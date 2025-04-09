Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Arsenal'den fark yedi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri oynanan 2 maçla start aldı.
Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Arsenal'de maça damga vuran isim, frikik golleriyle Declan Rice oldu.
Rice, 58 ve 70. dakikalarda frikikten gollerini attı.
Arsenal'in 3. golünü 75. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Real Madrid'de Eduardo Camavinga, maçın son anlarında 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılırken milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
INTER DEPLASMANDA KAZANDI
Gecenin diğer maçında Inter, Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ile 88. dakikada Frattesi kaydetti.
Bayern Münih'in sayısı 85. dakikada Thomas Müller'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın tamamında görev aldı.
Karşılaşmaların rövanşları 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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