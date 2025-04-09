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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Arsenal'den fark yedi

Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Arsenal'den fark yedi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 2 karşılaşma ile başladı. Real Madrid, Arsenal'e 3-0 mağlup oldu. Inter, Bayern Münih'i 2-1 yendi.