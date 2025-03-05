Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid derbide Atletico Madrid'i yendi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi oynanan 4 maçla start aldı.
Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
ARDA KULÜBEDEN ÇIKAMADI
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrygo ile 55. dakikada Brahim Diaz attı.
Atletico Madrid'in tek sayısını 32. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1
Bu karşılaşmaların rövanşları 12 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.
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