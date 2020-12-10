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    Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

    Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

    A, B ve C grubundaki son maçların ardından Atletico Madrid, Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, son 16 turuna yükseldi
    • AA
    • 10.12.2020 - 02:45
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması, 6 karşılaşmayla tamamlandı. A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.

    B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.

    REAL MADRİD, BENZEMA İLE TUR ATLADI

    Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

    Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar #1

    MÖNCHENGLADBACH İKİLİ AVERAJ İLE YÜKSELDİ

    8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.

    Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar #2

    ATLETİCO MADRİD DE ÇIKTI

    Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.

    Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar #3

    MANCHESTER CİTY, MARSİLYA'YA 3 ATTI

    Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.

    Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar #4

    PORTO DEPLASMANDA OLYMPİAKOS'U YENDİ

    Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar #5

    TUR ATLAYANLAR

    Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

    AVRUPA LİGİ'NE GİDENLER

    Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

    A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

    Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

    B Grubu:

    Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

    Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

    C Grubu:

    Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

    Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0

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