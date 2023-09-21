Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor.
Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonu, dün oynanan maçlarla başlarken, bugün de A, B, C ve D grubunda 8 karşılaşma oynandı.
Galatasaray'dan geri dönüş
Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı.
Madrid uzatmalarda güldü
Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluğa sahip olan Real Madrid, Union Berlin’i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti ve 3 puana ulaştı.
Gol düellosunda galip Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın rakipleri Allianz Arena’da karşılaştı. Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken, gol düellosuna sahne olan maçı Bayern Münih 4-3 kazandı.
Bayern’e galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane ve Mathys Tel’in ayağından geldi.
Manchester’da Casemiro 2 golle dikkat çekerken, Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır ise yedek kulübesinde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Kopenhag: 2-2
Bayern Münih - Manchester United: 4-3
Sevilla - Lens: 1-1
Arsenal - PSV Eindhoven: 4- 0
Real Madrid - Union Berlin: 1-0
Sporting Braga - Napoli: 1-2
Real Sociedad - Inter: 1-1
Benfica - Salzburg: 0-2Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)