Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası tamamlandı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta, bugün 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. Bugün oynanan çekişmeli karşılaşmalarda 25 gol atıldı.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor.

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonu, dün oynanan maçlarla başlarken, bugün de A, B, C ve D grubunda 8 karşılaşma oynandı.

Galatasaray'dan geri dönüş

Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı.

Madrid uzatmalarda güldü

Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluğa sahip olan Real Madrid, Union Berlin’i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti ve 3 puana ulaştı.

Gol düellosunda galip Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın rakipleri Allianz Arena’da karşılaştı. Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken, gol düellosuna sahne olan maçı Bayern Münih 4-3 kazandı.

Bayern’e galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane ve Mathys Tel’in ayağından geldi.

Manchester’da Casemiro 2 golle dikkat çekerken, Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır ise yedek kulübesinde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Kopenhag: 2-2

Bayern Münih - Manchester United: 4-3

Sevilla - Lens: 1-1

Arsenal - PSV Eindhoven: 4- 0

Real Madrid - Union Berlin: 1-0

Sporting Braga - Napoli: 1-2

Real Sociedad - Inter: 1-1

Benfica - Salzburg: 0-2

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)