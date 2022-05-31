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Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?
- 31.05.2022 - 16:57
Devlerin yarıştığı UEFA Şampiyonlar Ligi, zor ve heyecan dolu bir sezonun ardından finale ulaştı.
Liverpool ve Real Madrid'in kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde, mutlu sona ulaşan Benzama'nın takımı Madrid oldu.
Real Madrid'in 1-0 aldığı maç sonrası hala daha kutlamalar devam ederken, yılın 11'i ise açıklandı.
Tüm sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve parlayan yıldızlar, yılın efsane 11'inde yer buldu.
Yılın 11'lerini merak eden futbol tutkunları ise "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" sorularını gündeme getirdi.
Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" İşte yanıtı...
Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?
Real Madrid'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde UEFA tarafından sezonun en iyi 11'i açıklandı.
KALECİ | THIBAUT COURTOIS | Real Madrid
SAĞ BEK | TRENT ALEXANDER-ARNOLD | Liverpool
STOPER | ANTONIO RÜDİGER | Chelsea
STOPER | VIRGIL VAN DIJK | Liverpool
SOL BEK | ANDREW ROBERTSON | Liverpool
ORTA SAHA | FABINHO | Liverpool
ORTA SAHA | KEVIN DE BRUYNE | Manchester City
ORTA SAHA | LUKA MODRIC | Real Madrid
SAĞ KANAT | KYLIAN MBAPPE | Paris Saint-Germain
SOL KANAT | VINICIUS JR | Real Madrid
ORVET | KARIM BENZEMA | Real Madrid