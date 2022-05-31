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    Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

    Real Madrid'in kupayı aldığı Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i açıklandı. Yılın 11'de en iyi forvet olarak, herkesin gözdesi olan Karım Benzama yer aldı.
    • 31.05.2022 - 16:57
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    Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

    Devlerin yarıştığı UEFA Şampiyonlar Ligi, zor ve heyecan dolu bir sezonun ardından finale ulaştı.

    Liverpool ve Real Madrid'in kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde, mutlu sona ulaşan Benzama'nın takımı Madrid oldu.

    Real Madrid'in 1-0 aldığı maç sonrası hala daha kutlamalar devam ederken, yılın 11'i ise açıklandı.

    Tüm sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve parlayan yıldızlar, yılın efsane 11'inde yer buldu.

    Yılın 11'lerini merak eden futbol tutkunları ise "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" sorularını gündeme getirdi.

    Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" İşte yanıtı...

    Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

    Real Madrid'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde UEFA tarafından sezonun en iyi 11'i açıklandı.

    KALECİ | THIBAUT COURTOIS | Real Madrid

    SAĞ BEK | TRENT ALEXANDER-ARNOLD | Liverpool

    STOPER | ANTONIO RÜDİGER | Chelsea

    STOPER | VIRGIL VAN DIJK | Liverpool

    SOL BEK | ANDREW ROBERTSON | Liverpool

    ORTA SAHA | FABINHO | Liverpool

    ORTA SAHA | KEVIN DE BRUYNE | Manchester City

    ORTA SAHA | LUKA MODRIC | Real Madrid

    SAĞ KANAT | KYLIAN MBAPPE | Paris Saint-Germain

    SOL KANAT | VINICIUS JR | Real Madrid

    ORVET | KARIM BENZEMA | Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi nde yılın 11 i belli oldu mu? #1

     


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