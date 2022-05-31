Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

Real Madrid'in kupayı aldığı Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i açıklandı. Yılın 11'de en iyi forvet olarak, herkesin gözdesi olan Karım Benzama yer aldı.

Devlerin yarıştığı UEFA Şampiyonlar Ligi, zor ve heyecan dolu bir sezonun ardından finale ulaştı.

Liverpool ve Real Madrid'in kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde, mutlu sona ulaşan Benzama'nın takımı Madrid oldu.

Real Madrid'in 1-0 aldığı maç sonrası hala daha kutlamalar devam ederken, yılın 11'i ise açıklandı.

Tüm sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve parlayan yıldızlar, yılın efsane 11'inde yer buldu.

Yılın 11'lerini merak eden futbol tutkunları ise "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?" Hangi isimler yer buldu?" İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi'nde yılın 11'i belli oldu mu?

Real Madrid'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde UEFA tarafından sezonun en iyi 11'i açıklandı.

KALECİ | THIBAUT COURTOIS | Real Madrid

SAĞ BEK | TRENT ALEXANDER-ARNOLD | Liverpool

STOPER | ANTONIO RÜDİGER | Chelsea

STOPER | VIRGIL VAN DIJK | Liverpool

SOL BEK | ANDREW ROBERTSON | Liverpool

ORTA SAHA | FABINHO | Liverpool

ORTA SAHA | KEVIN DE BRUYNE | Manchester City

ORTA SAHA | LUKA MODRIC | Real Madrid

SAĞ KANAT | KYLIAN MBAPPE | Paris Saint-Germain

SOL KANAT | VINICIUS JR | Real Madrid

ORVET | KARIM BENZEMA | Real Madrid