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Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG alay konusu oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG alay konusu oldu

PSG'nin, Bayern Münih'e 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi kupasını Alman devine kaptırması, sosyal medyada gündem oldu. Fransız ekibiyle ilgili yapılan capsler binlerce kez beğeni aldı.