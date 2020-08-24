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Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG alay konusu oldu
PSG'nin, Bayern Münih'e 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi kupasını Alman devine kaptırması, sosyal medyada gündem oldu. Fransız ekibiyle ilgili yapılan capsler binlerce kez beğeni aldı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 08:48
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan PSG, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Coman'ın golüne engel olamayan Fransız ekibi, kalan dakikalarda gol atamayınca kupayı Bayern Münih'e kaptırdı.
NEYMAR, MBAPPE VE Dİ MARİA VASATI AŞAMADI
Maç boyunca iyi bir performans sergileyemeyen PSG'nin ileri üçlüsü Neymar, Mbappe ve Di Maria, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Futbolseverler tarafından paylaşılan capsler, binlerce beğeni aldı.
İşte onlardan bazıları: