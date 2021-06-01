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    Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kadrosu belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi kadrosu UEFA tarafından açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 09:38
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    Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kadrosu belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu pandeminin gölgesinde geçti. İngiliz kulübü Chelsea’nin kupaya uzanmasının ardından UEFA, 23 kişilik en iyi kadroyu belirledi.

    Sezonun sona ermesiyle UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki performanslara göre yılın kadrosunu belirledi. Kadroda, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer almadı.

    Şampiyonlar Ligi nin en iyi kadrosu belli oldu #1

    UEFA’NIN BELİRLEDİĞİ EN İYİ KADRO

    KALECİLER: Thibaut Courtois | Real Madrid, Ederson | Manchester City, Edouard Mendy | Chelsea

    DEFANS: Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell | Chelsea , Ruben Dias |Manchester City, Marquinhos | PSG, David Alaba | Bayern Münih

    ORTA SAHA: Jorginho, Mount, N’Golo Kante | Chelsea, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Phil Foden |Manchester City, Sergio Oliveira | Porto, Luka Modric | Real Madrid

    FORVET: Erling Haaland | Borussia Dortmund, Kylian Mbappe, Neymar | PSG, Lionel Messi | Barcelona, Karim Benzema | Real Madrid, Robert Lewandowski | Bayern Münih

    Şampiyonlar Ligi nin en iyi kadrosu belli oldu #2

    Şampiyonlar Ligi nin en iyi kadrosu belli oldu #3

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