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Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kadrosu belli oldu
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 09:16
- Güncelleme : 01.06.2021 - 09:38
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu pandeminin gölgesinde geçti. İngiliz kulübü Chelsea’nin kupaya uzanmasının ardından UEFA, 23 kişilik en iyi kadroyu belirledi.
Sezonun sona ermesiyle UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki performanslara göre yılın kadrosunu belirledi. Kadroda, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer almadı.
UEFA’NIN BELİRLEDİĞİ EN İYİ KADRO
KALECİLER: Thibaut Courtois | Real Madrid, Ederson | Manchester City, Edouard Mendy | Chelsea
DEFANS: Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell | Chelsea , Ruben Dias |Manchester City, Marquinhos | PSG, David Alaba | Bayern Münih
ORTA SAHA: Jorginho, Mount, N’Golo Kante | Chelsea, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Phil Foden |Manchester City, Sergio Oliveira | Porto, Luka Modric | Real Madrid
FORVET: Erling Haaland | Borussia Dortmund, Kylian Mbappe, Neymar | PSG, Lionel Messi | Barcelona, Karim Benzema | Real Madrid, Robert Lewandowski | Bayern Münih