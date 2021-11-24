Sergen Yalçın: Bu defteri kapatıyoruz

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Ajax yenilgisinin ardından, "Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı.

Beşiktaş, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "Bence iyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte oyuncuların öz verili şekilde mücadele etmesi iyi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik ama pozisyonları gole çeviremedik. İyi bir takımla oynadık.

"LİGE DÖNECEĞİZ"

Onlar geldiklerini buldular. Biz 2'yi bulsak belki oyunu koparabilirdik ama bu seviyede böyle oluyor biraz. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız.

Taraftarın desteğini inşallah geri çevirmeyeceğiz.

"ŞANSSIZLIK DA VARDI ÜZERİMİZDE"

1-2 pozisyon, %100'ün üstündeydi, kalemize gelenler gol oluyor, şanssızlık da vardı üstümüzde. Ligde ayağa kalkma zamanı artık. İnşallah bu hafta geri dönüşe başlarız." ifadelerini kullandı.