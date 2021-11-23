Sergen Yalçın: Gidişat böyle devam edemez

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 5 maçında Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, değerlendirmede bulundu. Deneyimli teknik adam, "Grupta amaçsız kaldık" dedi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük.

Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun."





"AMACIMIZ BİR AN EVVEL NORMALE DÖNMEK"

"Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.

Oyunculardan her sene aynı performansları alamayabiliriz. Onlar da futbolcular, sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performansları aşağı düşebilir ama bunun çok uzun olması bizi sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan, 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz."





"BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

"Bir süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Bunun bu kadar uzun olması, bizi her geçen gün psikolojik olarak daha aşağı çekiyor ve bu da her yere yansıyor. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Her zaman da kalkmıştır. Tekrar ayağa kalkmak, bizim elimizde.

Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek gücümüz de oyuncu kalitemiz de var. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat bu şekilde devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız."





"FUTBOLCULAR OYUN İÇİNDE TARTIŞABİLİR"

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak fikir ayrılıkları maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içinde tartışmalar oluyor, oyun içindeki tartışmaların olmaması gerektiğini düşünmüyorum, oyuncular oyun içinde tartışabilirler, hararetli olmadıkça normal.

Sonuçlar ve oynanan oyunların herkes farkında, oyuncular da biz de. Yaklaşık 2 aydan beri bu sıkıntının içindeyiz, toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha birlikte hareket etmeliyiz, birbirimize güvenmeliyiz, bunların hepsinin farkındayız."