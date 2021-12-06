Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi bize tecrübe kattı

Borussia Dortmund karşısına farklı bir kadroyla çıkacaklarını söyleyen Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin kendilerine bir tecrübe kattığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın maça çıkacak kadro hakkında bilgi verdi.

Karşılaşmada rotasyon yapacağını belirten Yalçın, "Dortmund karşısında farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız." dedi.

"BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yalçın'ın yarın oynanacak karşılaşma öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."





"TECRÜBE OLDU"

"Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu."

"SAKATLIKLAR PLANLARIMIZI BOZDU"

"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."