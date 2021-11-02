Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi toplantı

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting deplasmanından iyi bir skorla dönmek zorunda olduklarının altını çizdi.

Şampiyonlar Ligi’nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanında şeytanın bacağını kırmanın hesaplarını yapıyor.

Borussia Dortmund ve Ajax’ın ardından Sporting’e mağlup olarak taraftarını üzen siyah-beyazlı takım, Portekiz’den puan veya puanla dönüp, UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdürmek istiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Yalçın’ın, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

“ÖNÜMÜZDE HALA BİR FIRSAT VAR”

UEFA Avrupa Ligi şanslarının büyük ölçüde Sporting maçına bağlı olduğunu aktaran siyah-beyazlı hocanın, “Kuralar çekildiğinde kolay bir grupta yer aldığımız iddia edilirken, bunun kesinlikle doğru olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Bu ligin seviyesi çok farklı. Özellikle yapılan hataların bedeli ağır oluyor. İlk üç maçta bunun faturasını ağır biçimde ödedik. Ancak önümüzde hala bir fırsat var. Sporting maçından puan veya puanlarla ayrılmamız halinde umudumuzu son 2 maça taşırız. Gruptaki üç maçtan da puansız ayrılmak bu kadronun gerçek gücüyle örtüşmüyor. Bu durum bize yakışan bir tablo değil.” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

KONTROLLÜ OYUN

Milliyet’in haberine göre; Sergen Yalçın’ın, tam 11 eksikle çıktıkları Ajax maçındaki gibi kontrollü oyun anlayışıyla Sporting’e karşı takımını sahaya süreceği ifade edildi. Beşiktaş’ın kritik sınavda savunmada bekleyip, kontratak düzeniyle gol arayacağı vurgulandı.