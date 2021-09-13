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    Sergen Yalçın'ın Dortmund planı

    Sergen Yalçın'ın Dortmund planı

    Beşiktaş, çarşamba günü Alman devi Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planı ise hazır.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:23
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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Borussia Dortmund'u gözüne kestirdi.

    "ZAAFLARINI BİLİYORUM"

    Sergen Yalçın, Malatya galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Onların zaaflarını biliyorum." demişti. Sergen Hoca, oyuncularına Dortmund savunmasının zaaflarını ezberletiyor.

    Leverkusen maçında 4 gol atan ancak kalesinde 3 gol gören Alman ekibinin savunması S.O.S verirken, Beşiktaş'ın hücum hattındaki hırsın maçtaki en büyük güç haline gelmesi bekleniyor.

    Sergen Yalçın ın Dortmund planı #1

    DORTMUND ÇOK GOL YİYOR

    Alman ekibi bu sezon 4 lig maçında kalesinde 9 gol görürken, Beşiktaş 4 maçta kalesini gole kapattı. Hırvat stoper Vida'nın yerine Montero'yu maça hazırlayan Sergen Yalçın'ın, hücum oyuncularına çok güvendiği de gelen haberler arasında.

    Sergen Yalçın ın Dortmund planı #2

    Sergen Yalçın ın Dortmund planı #3

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