Sergio Ramos 100'ler kulübüne girdi

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Sergio Ramos, Inter'e attığı golle kariyerindeki 100. golünü kaydetmiş oldu.

İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter'i 3-2'lik skorla mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği gol ile kulüp tarihine geçti.

100'LER KULÜBÜNE GİRDİ

Eflatun-beyazlıların 34 yaşındaki stoperi, mücadelede dakikalar 33'ü gösterirken Toni Kroos'un ortasına iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı ve başkent temsilcisinin formasıyla çıktığı 659. maçında toplam gol sayısını 3 hanelere çıkarmayı başardı.

Bu gol aynı zamanda deneyimli savunmacının 13. Şampiyonlar Ligi golü olarak da kayıtlara geçti.

Ramos, temmuz ayında La Liga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanının sahibi olmuş, geçtiğimiz hafta sonu da ligde 500. maçına çıkarak kariyerinde bir mihenk taşını daha geride bırakmıştı.

LEWANDOWSKİ EN GOLCÜ 4. İSİM OLDU

Öte yandan Bayern Münih'in Salzburg'u 6-2 yendiği maçta iki gol atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.

Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcular:



1-Cristiano Ronaldo 131 gol

2-Lionel Messi 117 gol

3-Raúl González 71 gol

4-Robert Lewandowski 70 gol



