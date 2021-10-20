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    Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sevilla, Lille ile karşılaşacak. Peki, Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 15:22
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    Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 3. hafta maçları ekrana gelecek.

    Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında, Sevilla - Lille karşılaşması yayınlanacak.

    Bu maçın favorisi bir adım öne çıkan Sevilla olurken, milli futbolcularımızın oynadığı Lille gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.

    Diğer maçlara oranla bizim için daha önemli olan Sevilla-Lille maçını izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Milli futbolcularımızın sahada olacağı maçı izlemek isteyenler, "Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    LİLLE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba yani bugün oynanacak.

    Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

    Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    LİLLE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak.

    Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli, CBC Sports'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.

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