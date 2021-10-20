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Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 15:20
- Güncelleme : 20.10.2021 - 15:22
Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 3. hafta maçları ekrana gelecek.
Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında, Sevilla - Lille karşılaşması yayınlanacak.
Bu maçın favorisi bir adım öne çıkan Sevilla olurken, milli futbolcularımızın oynadığı Lille gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.
Diğer maçlara oranla bizim için daha önemli olan Sevilla-Lille maçını izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Milli futbolcularımızın sahada olacağı maçı izlemek isteyenler, "Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
LİLLE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba yani bugün oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
LİLLE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli, CBC Sports'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.