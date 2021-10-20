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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sevilla, Lille ile karşılaşacak. Peki, Sevilla - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?