Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.758
0.83%
EXEN Coin
11.48
3.98%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i 2-0 yendi

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i 2-0 yendi

    Shakhtar Donetsk, kendi evinde Real Madrid'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2020 - 22:49
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk, evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

    NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan maçta Shakhtar 2-0 galip geldi ve grupta Real Madrid'e karşı 2. maçını da kazandı.

    Real Madrid'in pozisyon bulmakta zorlandığı maçta Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncularından Dentinho ve 83. dakikada Solomon'dan geldi.

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid i 2-0 yendi #1

    SHAKTAR PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

    Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk grupta puanını 7 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. İlk maçta 3-2 yenildiği rakibine bir kez daha yenilen Real Madrid ise kazanarak gruptan çıkma şansını tepti ve 7 puanda kaldı.

    Grubun son haftasında Real Madrid evinde Mönchengladbach ile karşılaşacakken, Shakhtar Donetsk deplasmanda Inter'e konuk olacak.

    Madrid ekibi, son maçında gruptan çıkmak için en az 1 puan almak ve Shakhtar Donetsk'in puan kaybını beklemek zorunda kalacak.

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid i 2-0 yendi #2

    1999'DAN SONRA İLK KEZ

    Real Madrid, Mart 1999'dan (0-2 vs Dinamo Kiev) sonra 4 kez mağlup ettiği Ukrayna ekiplerine 21 yol sonra mağlup oldu. Mönchengladbach'tan 2 maçta 10 gol yiyen Shakhtar Donetsk, Real Madrid ile oynadığı 2 maçta 5 gol attı ve 6 puan aldı.

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid i 2-0 yendi #3

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid i 2-0 yendi #4

    Shakhtar Donetsk, Real Madrid i 2-0 yendi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir