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    Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum

    Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, 2005 yılında İstanbul’da oynanan finalle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. Usta forvet, “Maldini bizi devre arasında uyarmıştı” açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 13:34
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    Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum

    2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Milan, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçı penaltı atışları sonucunda İngiliz ekibi Liverpool’a kaybetmişti.

    Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum #1

    “YARA HALA KANIYOR”

    Kaybettikleri final hakkında konuşan Shevchenko, "Yara hala kanıyor. Finalden sonraki ilk aylar, bu maç yüzünden birçok kez geceleri uykumdan çığlık atarak uyandım.” açıklamalarında bulundu.

    İtalyan basınından Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Shevchenko, “Coşkuya kapıldığımızı söylemeleri beni rahatsız ediyor. Maldini devre arasında dikkatli olun diyerek bizi uyarmıştı." dedi.

    Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum #2

    LİVERPOOL’DAN UNUTULMAYACAK DÖNÜŞ

    16 yıl önce İstanbul’da gerçekleşen finalde, Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol bulmuştu. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara giden maçı, İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool kazanmıştı.

    Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum #3

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