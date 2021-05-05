Haberler

Şampiyonlar Ligi Haberleri

Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum

Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum

Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko, 2005 yılında İstanbul’da oynanan finalle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. Usta forvet, “Maldini bizi devre arasında uyarmıştı” açıklamasını yaptı.