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- Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum
Shevchenko’dan İstanbul itirafı: Çığlık atarak uyanıyordum
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 12:17
- Güncelleme : 05.05.2021 - 13:34
2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Milan, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçı penaltı atışları sonucunda İngiliz ekibi Liverpool’a kaybetmişti.
“YARA HALA KANIYOR”
Kaybettikleri final hakkında konuşan Shevchenko, "Yara hala kanıyor. Finalden sonraki ilk aylar, bu maç yüzünden birçok kez geceleri uykumdan çığlık atarak uyandım.” açıklamalarında bulundu.
İtalyan basınından Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Shevchenko, “Coşkuya kapıldığımızı söylemeleri beni rahatsız ediyor. Maldini devre arasında dikkatli olun diyerek bizi uyarmıştı." dedi.
LİVERPOOL’DAN UNUTULMAYACAK DÖNÜŞ
16 yıl önce İstanbul’da gerçekleşen finalde, Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol bulmuştu. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara giden maçı, İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool kazanmıştı.