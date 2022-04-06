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    Simeone'nin savunma dizilişi dikkat çekti

    Simeone'nin savunma dizilişi dikkat çekti

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Atletico Madrid arasında oynanan çeyrek final ilk maçına, İspanyol ekibinin savunma anlayışı damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:46
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Etihad'da oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

    İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren tek golü müsabakanın 70. dakikasında Phil Foden'ın asistinde Kevin de Bruyne kaydederken, Atletico Madrid ise karşılaşma boyunca skor üretemedi.

    Simeone nin savunma dizilişi dikkat çekti #1

    15 ŞUTUN YALNIZCA 2’Sİ KALEYİ BULDU

    Hücum istatistikleri anlamında rakibine büyük üstünlük sağlayan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 90 dakika boyunca Atletico Madrid kalesine tam 15 şut gönderdi.

    Ancak kapanan savunma karşısında bu şutlardan yalnızca 2 tanesi kaleyi bulabildi. Atletico Madrid ise müsabakanın tamamında hiç şut çekmedi.

    Simeone nin savunma dizilişi dikkat çekti #2

    “5 SAVUNMA 5 ORTA SAHA OYNADILAR”

    Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Atletico Madrid'in ilk 25 dakikada 5 savunma ve 5 orta saha ile oynadığını hatırlattı.

    Katalan çalıştırıcı, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak." dedi.

    Simeone nin savunma dizilişi dikkat çekti #3

    “BOŞLUK BULMAKTA ZORLANDIK”

    Atletico Madrid karşısında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Kevin de Bruyne, İspanyol temsilcisinin savunmadaki dizilişine dikkat çekerek zorlandıklarını ifade etti.

    Belçikalı futbolcu, "Atletico arkada 5, orta sahada 5'er kişiyle oynadı. Hücum etmek için boşluk bulmakta zorlandık. Eleştirisi olanlar idmanda aynı şeyi deneyebilir. Sabretmemizin karşılığını galibiyetle aldık." şeklinde konuştu.

    Simeone nin savunma dizilişi dikkat çekti #4


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