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- Skandal hata! Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri neden iptal oldu, yeni kura çekimi saat kaçta?
Skandal hata! Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri neden iptal oldu, yeni kura çekimi saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 16:07
- Güncelleme : 13.12.2021 - 16:10
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi bugün yapıldı ancak bir hata nedeniyle iptal edildi.
İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.
Bu hata UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin iptal edilmesine neden olurken, kurayı izleyen seyirciler şoke oldu.
Bu olay hakkında soruşturma başlatılırken UEFA tarafından kura çekiminin yenileneceği açıklandı.
Peki, Yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...
YENİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yapılan incelemelerin ardından kura çekiminin bugün TSİ ile 17:00'de yeniden yapılacağı açıklandı.
Son 16 turu eşleşmeleri şöyle olmuştu:
- Benfica-Real Madrid
- Villarreal-Manchester City
- Atletico Madrid - Bayern München
- FC Salzburg - Liverpool
- Inter - Ajax Sporting
- Lizbon - Juventus
- Chelsea - Lille
- Paris Saint Germain - Manchester United
SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Rövanş müsabakaları ise 8- 9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.