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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Skandal hata! Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri neden iptal oldu, yeni kura çekimi saat kaçta?

Skandal hata! Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri neden iptal oldu, yeni kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yapılan hata nedeniyle, kura çekiminin tekrarlanacağı açıklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri neden iptal oldu, yeni kura çekimi ne zaman?