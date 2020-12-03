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    Sörloth: Türkiye'yi bazen çok özlüyorum

    Sörloth: Türkiye'yi bazen çok özlüyorum

    Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşan Leipzig'in galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, halen Türkiye'den destek mesajları aldığını ve Türkiye özlemini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 00:31
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 00:32
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftası H grubunda Başakşehir, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi.

    Leipzig formasıyla ilk golünü atan Sörloth,maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu" dedi.

    "TÜRKİYE'Yİ BAZEN ÇOK ÖZLÜYORUM"

    Norveçli golcü, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Sörloth: Türkiye yi bazen çok özlüyorum #1

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