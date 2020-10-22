Suarez 2 ayda tam 12 Bayern Münih golü izledi

Luis Suarez, Atletico Madrid formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e 4-0 yenilerek sahadan hüsranla ayrıldı.

8-2'lik tarihi hezimet sonrası Barcelona'da bileti kesilen isimlerden biri olan Luis Suarez, Katalan ekibiyle yollarını ayırarak Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid takımıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Uruguaylı golcü, Bayern Münih'ten bu kez farklı bir takımın formasıyla fark yedi.

2 AYDA 12 B.MÜNİH GOLÜ İZLEDİ

2015 yılından beri Devler Ligi'nde deplasmanlarda gol atamayan 33 yaşındaki futbolcu, son 2 Şampiyonlar Ligi maçında tam 12 Bayern Münih golü izledi.

Bayern Münih, bu kez Atletico'yu sahadan silerken 4-0'la gecenin flaş skoruna imza attı. Coman (2), Goretzka, Tolisso'nun golleri Almanlara zaferi getiren isimler oldu.