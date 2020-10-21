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    Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı

    Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı

    Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Pedri, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği maçta gol atma sevinci de yaşadı. İspanyol futbolcunun maç öncesi görüntüleri ise gündeme damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 10:02
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    Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaroş'u 5-1'lik skorla mağlup ederken 17 yaşındaki iki yıldız da gol sevinci yaşadı.

    Ansu Fati'nin dışında Pedri de Devler Ligi'nde ilk kez forma giyerken gol atma başarısı da gösterdi.

    Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı #1

    TAKSİDEN İNDİ NAYLON POŞETLE GELDİ

    Marca'nın haberine göre; Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, henüz ehliyeti bulunmadığı için mücadeleye taksiyle geldi.

    Maç öncesinde stada giriş görüntüleri yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan genç futbolcunun, Camp Nou'ya naylon poşetle gelmesi de gündeme oturdu.

    Bu yaz Las Palmas'tan transfer edilen Pedri, geçen sezon ikinci ligde 36 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

    Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı #2

    Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı #3

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