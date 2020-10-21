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Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı

Taksiyle Şampiyonlar Ligi maçına gelen Pedri gol attı

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Pedri, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği maçta gol atma sevinci de yaşadı. İspanyol futbolcunun maç öncesi görüntüleri ise gündeme damga vurdu.