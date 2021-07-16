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Taylan Antalyalı PSV maçında oynayacak mı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı sakatlığı nedeniyle yüksek ihtimalle PSV maçında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 12:53
Galatasaray'da, PSV Eindhoven maçı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Taylan Antalyalı...
EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı.
PSV MAÇINDA OYNAMASI ZOR
Taylan'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak maça yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda PSV maçında ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara'nın forma giymesi bekleniyor.