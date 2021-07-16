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    Taylan Antalyalı PSV maçında oynayacak mı

    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı sakatlığı nedeniyle yüksek ihtimalle PSV maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 12:53
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    Taylan Antalyalı PSV maçında oynayacak mı

    Galatasaray'da, PSV Eindhoven maçı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Taylan Antalyalı...

    EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı.

    Taylan Antalyalı PSV maçında oynayacak mı #1

    PSV MAÇINDA OYNAMASI ZOR

    Taylan'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak maça yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

    Sarı-kırmızılılarda PSV maçında ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara'nın forma giymesi bekleniyor.

    Taylan Antalyalı PSV maçında oynayacak mı #2

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