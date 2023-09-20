Tete: 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı Galatasaray'ın Kopenhag'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Tete açıklamalarda bulundu. Brezilyalı isim, "3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Danimarka ekibi 35'inci dakikada Elyounoussi ve 58'inci dakikada Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti. Galatasaray, 86'ncı dakikada Boey ve 88'inci dakikada Tete'nin golleriyle beraberliği yakaladı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, beraberlikle biten maçın ardından konuştu.

"3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı"

İkinci yarıda buldukları gollerle beraberliği yakalamalarıyla ilgili Tete, şunları dedi:

Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. İyi başlamıştık, daha sonra 2 golü yedikten sonra ikinci yarıda enerjimizi koyduk ve 2-2 yaptık. Sonucunda bir puan aldık. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum.

"Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum"

Attığı golle ilgili hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum.

"Maç maç devam edeceğiz"

Tete, sözlerini şöyle noktaladı: