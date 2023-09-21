Tete'den büyük başarı: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı Kopenhag maçında Tete'nin skoru 2-2'ye getiren golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada Tete'nin golü dışında; Lazio kalecisi Provedel'in Atletico Madrid'e attığı gol, Barcelonalı Joao Felix'in Antwerp'e attığı gol ve Lens forması giyen Angelo Fulgini'nin Sevilla'ya attığı gol adaylar arasında yer aldı.
Haftanın takımına da seçildi
Kopenhag maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Tete, etkili performansı ile maçın 2-0'dan 2'ye gelmesinde büyük rol oynamıştı.
Deneyimli futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçilerek büyük bir başarıya imza attı.