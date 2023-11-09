Thomas Tuchel: Gruptan çıktığımız için mutluyuz Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda 4. maçında Galatasaray, rakibi Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.



Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Gruptan çıktığımız için mutluyuz"

Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında Dortmund maçındaki gibi etkili olamadıklarını ancak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçı değerlendiren Tuchel, "Biraz özensizdik ve hatalar yaptık. Dortmund maçında gösterdiğimiz bitiriciliği bugün gösteremedik. Başa baş bir maçtı, bugün gösterdiğimiz enerji ve kararlılıktan dolayı çok mutluyum. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve gruptan çıktığımız için mutluyuz." dedi.

"Takımımı çok takdir ediyorum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, önemli bir galibiyet aldıkları söyleyerek, “Harry Kane’i fenomen olarak görüyorum. Sezon başında söylediğim gibi fazla söze gerek yok. Saha içinde yaptıklarıyla her türlü kalitesi var. Takıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel. Grup birincisiyiz. Takımımı çok takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çok çalışmamız gerekiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Bundesliga’dan daha yorucu geçtiğini vurgulayan Tuchel şöyle dedi: