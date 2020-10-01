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    Thomas Tuchel: Başakşehir hakkında bilgim yok

    Başakşehir'in rakiplerinden biri olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Tuchel ve kaptan Marquinhos kura hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 21:12
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    Thomas Tuchel: Başakşehir hakkında bilgim yok

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG'den açıklama geldi.

    "TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY OLMAZ"

    PSG'nn kaptanı Marquinhos, temsilcimiz için, "Başakşehir yeni bir takım ama Türkiye'de oynamak hiçbir zaman kolay olmaz. Basit bir grupta değiliz." yorumunu yaptı.

    Thomas Tuchel: Başakşehir hakkında bilgim yok #1

    "BAŞAKŞEHİR HAKKINDA ÇOK BİLGİM YOK"

    Teknik direktör Thomas Tuchel ise, "Başakşehir hakkında şu anda çok bilgim yok ancak Türkiye'de uluslararası maçlar her zaman zorlu geçmiştir." ifadelerini kullandı.

    H Grubu'nda Başakşehir ve PSG ile birlikte Manchester United ve RB Leipzig yer aldı.

    Thomas Tuchel: Başakşehir hakkında bilgim yok #2

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