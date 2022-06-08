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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun maç tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de eleme etabındaki karşılaşmalarının tarihleri resmen belli oldu.
    • 08.06.2022 - 16:54
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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler bazında Avrupa'nın en seçkin kupası olarak 68. sezonuna hazırlanıyor.

    Şampiyonlar Ligi adıyla 31. sezonuna başlayacak organizasyonda maç tarihleri belli oldu. Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak Şampiyonlar Ligi, eleme etaplarıyla birlikte 21 Haziran 2022'te start verirken 10 Haziran 2023'te ise İstanbul'daki finalle sezona nokta koyacak.

    Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılım adına Play-Off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Play-Off'ların 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacakları açıklandı.

    İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı araması beklenen Fenerbahçe ise 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde bu turdaki karşılaşmalarını oynayacak.

    Trabzonspor ve Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki maç tarihleri belli oldu #1

    Kura çekimi tarihleri de açıklandı

    Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek. Bu turların ardından ise Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

    Final İstanbul'da

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacağı da yapılan açıklamayla resmîyet kazandı.


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