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    Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

    Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

    Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Devler Ligi'nde kalan tek temsilcimiz olan Trabzonspor’un, play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
    • 29.07.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:45
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    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek.

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turu oynayacak.

    Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından tek temsilcimiz olan bordo-mavililerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

    Trabzonspor un, Şampiyonlar Ligi nde muhtemel rakipleri belli oldu #1

    Muhtemel Rakipler

    • Kopenhag
    • Kızılyıldız - Pyunik
    • Sheriff - Viktoria Plzen
    • Ludogorets - Dinamo Zagreb

    Trabzonspor un, Şampiyonlar Ligi nde muhtemel rakipleri belli oldu #2

    2 Ağustos saat 13.00

    Trabzonspor’un rakibini belirleyecek kura çekimi, 2 Ağustos'ta saat 13.00’da yapılacak.

    Trabzonspor’un tur atlaması halinde gruplar için kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

    Eğer bordo-mavililer play-off'u geçemezse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.


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