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- Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Devler Ligi'nde kalan tek temsilcimiz olan Trabzonspor’un, play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
- 29.07.2022 - 11:57
- Güncelleme : 29.07.2022 - 12:45
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turu oynayacak.
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından tek temsilcimiz olan bordo-mavililerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Muhtemel Rakipler
- Kopenhag
- Kızılyıldız - Pyunik
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
2 Ağustos saat 13.00
Trabzonspor’un rakibini belirleyecek kura çekimi, 2 Ağustos'ta saat 13.00’da yapılacak.
Trabzonspor’un tur atlaması halinde gruplar için kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.
Eğer bordo-mavililer play-off'u geçemezse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.