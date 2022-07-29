Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Devler Ligi'nde kalan tek temsilcimiz olan Trabzonspor’un, play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turu oynayacak.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından tek temsilcimiz olan bordo-mavililerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Muhtemel Rakipler

Kopenhag

Kızılyıldız - Pyunik

Sheriff - Viktoria Plzen

Ludogorets - Dinamo Zagreb

2 Ağustos saat 13.00

Trabzonspor’un rakibini belirleyecek kura çekimi, 2 Ağustos'ta saat 13.00’da yapılacak.

Trabzonspor’un tur atlaması halinde gruplar için kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Eğer bordo-mavililer play-off'u geçemezse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.