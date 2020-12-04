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    Türk takımlarını bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi

    Türk takımlarını bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi

    UEFA ülkeler sıralamasında 13. sıraya düşen Türkiye'nin 2021-2022 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:45
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    Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa'ya veda etmesinin ardından Başakşehir'in de grubunu sonuncu sırada tamamlaması işleri iyice karıştırdı.

    Ülkemizin Avrupa'daki tek temsilcisi olan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi’yi yenemezse, Türkiye’nin sıralamada 13. basamakta kalması matematiksel olarak da kesinleşecek.

    Türk takımlarını bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi #1

    SON KEZ DİREKT KATILACAĞIZ

    Kurallar gereği UEFA ülkeler sıralamasında ilk 11'de yer alan ülkelerin takımları, Devler Ligi'ne direkt olarak katılıyor.

    Puanların 5 yılda bir güncellendiği göz önüne alındığında, yıllar sonra ilk 11'in dışında kaldığımız için Şampiyonlar Ligi'ne son kez direkt olarak katılacağız.

    Yani 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt gidecek ancak 2021-2022 şampiyonu ön eleme oynayacak.

    Türk takımlarını bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi #2

    Lig ikincisi ise 2. ön eleme turundan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edecek. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız ortadan kalkacak.

    Ayrıca Türkiye Kupası şampiyonu, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımlar da Avrupa'da gruplara kalmak için 2 ön eleme turu oynayacak.

    UEFA ülkeler sıralaması şu şekilde:

    10- Avusturya 34.825
    11- İskoçya 31.125
    12- Ukrayna 31.100
    13- Türkiye 30.100

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