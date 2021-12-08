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    Türk takımlarının Devler Ligi karnesi

    Türk takımlarının Devler Ligi karnesi

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekmesinin ardından sizler için Türk takımlarının Devler Ligi karnesinden en iyileri ve en kötüleri derledik.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 01:17
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 08:55
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu.

    Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya puansız veda etti.

    Biz de sizler için Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını baz alarak en iyi 5 ve en kötü 5 sezonu derledik.

    En iyiler ve en kötüler içinde Beşiktaş zirvedeki yerini aldı. En iyi Şampiyonlar Ligi performansını siyah-beyazlılar, 2017-18 sezonunda 14 puanla gruptan lider çıkarak sergiledi.

    En kötü performansı sergileyen de yine Beşiktaş oldu. Bu sezon siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde bütün maçlarını kaybederek gruptan puansız ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken bir diğer Türk takımı olan Fenerbahçe'yle kıyaslandığında Beşiktaş -16 averaj ile en kötü performansı gösterdi.

    İşte Türk takımlarının en iyi ve en kötü Şampiyonlar Ligi performansı.

    Türk takımlarının Devler Ligi karnesi #1

    EN İYİ PERFORMANS

    Türk takımlarının Devler Ligi karnesi #2

    EN KÖTÜ PERFORMANS

    Türk takımlarının Devler Ligi karnesi #3

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