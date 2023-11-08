U19'da Galatasaray, Bayern Münih'e son dakika golüyle kaybetti

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UEFA Gençlik Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının heyecanı yaşandı.
Micheal Hartmann'ın çalıştırdığı Bayern Münih U19 Takımı ile Hakan Balta'nın ekibi Galatasaray U19 Takımı karşı karşıya geldi.
Münih'in ev sahipliğinde Almanya'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih, son dakikada kazandı
Kırmızı-beyazlı takımın golleri; 33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan'dan geldi.
Galatasaray'ın tek golünü ise 56. dakikada Hamza Akman kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalırken, Bayern Münih 6 puana yükseldi.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk ederken, Bayern Münih evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.
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