UEFA, 2021 finalini İstanbul'a verecek

Koronavirüs nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'da oynatma kararı alan UEFA'nın, karşılığında Türkiye'ye 2021 finalini vereceği öğrenildi. Resmi açıklama 17 Haziran'da yapılacak.

Ülkelerdeki virüs süreçleri ve ilgili federasyonlar ile yaptığı görüşmelerin ardından daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, son kararını İstanbul'da ağustos ayında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili verdi.

KARAR 17 HAZİRAN'DA RESMEN AÇIKLANACAK

Seyircisiz olarak oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alan UEFA, finale talip olan Almanya, İspanya ve Portekiz arasındaki seçimini yaptı ve büyük finali Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.



Lizbon'da oynanacak olan finalin 4'lü final olması beklenirken, UEFA konu hakkındaki kararını 17 Haziran'da duyuracak.

UEFA, KARŞILIĞINDA 2021 FİNALİNİ TÜRKİYE'YE VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi. Bu final maçı seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



UEFA'nın bu yönde bir karar alması hem UEFA organizasyonunun daha sağlıklı ilerlemesi hem de Türkiye adına daha avantajlı bir durum oldu.

EURO 2021 MAÇLARI DA RUSYA'DA OYNANACAK

2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.

Türkiye açısından koronavirüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak



Tüm organizasyonları birer yıl kaydıracak olan UEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;



2020 Türkiye

2021 Rusya

2022 Almanya

2023 İngiltere

Yeni hali ise şu şekilde olacak:

2020 Portekiz

2021 Türkiye

2022 Rusya

2023 Almanya

2024 İngiltere