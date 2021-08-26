UEFA Başkanı Ceferin: İstanbul'daki final fantastik olacak

UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'un, 2023'te Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz finallerinden birine ev sahipliği yapacağından emin olduğunu söyledi.

2021 yılında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, pandemi neden gösterilerek İngiltere'ye verilmişti.

Daha sonra alınan bir kararla 2023 yılında oynanacak final İstanbul'a verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi ve ödül törenine İstanbul'un ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"Pandemi sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalini ertelemek zorunda kaldığımız İstanbul'a sonunda geri gelebildiğimiz için mutluyum." diyen Ceferin, "Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen pek çok köklü ve büyük futbol kulübe sahip. Türkiye tam anlamıyla bir futbol ülkesi ve eminim ki İstanbul'daki etkinlikler çok iyi şekilde organize edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yine çok önemli bir organizasyonun parçası olacak." ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA FANTASTİK BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OLACAK”

UEFA Başkanı, pandemi nedeniyle İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelendiğini ancak kentin 2023'te muhteşem bir finale ev sahipliği yapmasını beklediklerini vurgulayarak, "İstanbul dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi. Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklarından sonra burada olmak büyük bir mutluluk. İstanbul'un finale ev sahipliği yapması için bir çözüm bulduk ve bundan da çok mutluyuz. Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak." diye konuştu.