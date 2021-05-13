UEFA Başkanı Ceferin: Yakın gelecekte birçok etkinliği Türkiye'de göreceğiz

Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alınmasının ardından UEFA Başkanı Alexander Ceferin Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali UEFA'nın kararıyla Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi.

Bu karar sonrasında UEFA Başkanı Alexander Ceferin Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu

Ceferin açıklamalarında, "Hepimiz, bir daha böyle günler görmek istemediğimizi umuyor. Taraftarlar, takımlarını canlı izlemeden 12 aydan fazla zaman geçirdi. Şampiyonlar Ligi finali ise kulüp futbolunun zirvesi. Bu nedenle taraftarların takımlarını görmelerini engellemek bir seçenek değildi. Bir uzlaşmanın bulunmasından ötürü mutluyum.

Taraftarların, takımlarını sezonun en büyük maçında izleme şansına sahip olmamaları doğru olmazdı. Hem UEFA'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne yardım ettiği için Portekiz'e teşekkür ediyoruz. Portekiz hükümeti, kısa süre içerisinde böylesi büyük bir maça hazırlanabileceklerini söyleyerek bizi mutlu ettiler.





“FİNALİ BİR YERDEN BİR YERE TAŞIMAK ÇOK ZOR”

İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için kabul ediyoruz. Ancak aynı zamanda iki İngiliz ekibinin yer aldığı bir final düzenlendiği için bize de bir zorluk oldu.

Finali bir yerden bir yere taşımak çok zor. İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri, finali İngiltere'de oynatmak için her türlü çabayı gösterdi. Buradaki çabalarından ötürü onları kutluyorum.





“YAKIN GELECEKTE BİRÇOK ETKİNLİĞİ TÜRKİYE’DE GÖRMEYİ UMUYORUM”

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum.

Finalin, Avrupa'nın zor bir dönemden yeniden güzel günlere geçişine dair bir umut sembolü olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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