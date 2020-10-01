Dolar
7.7356
0.1852%
Euro
9.0857
0.3257%
Altın
1908.37
1.2%
Borsa
1143.51
-0.151%
G. Altın
474.769
1.6592%
Bitcoin
82130.12
-1.2617%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    UEFA Başkanlık Ödülü Didier Drogba'nın

    UEFA'nın gelenekleşmiş ödülü olan Başkanlık Ödülü bu sene Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'ya verildi. Drogba bu ödülü alan ilk Afrikalı oyuncu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 20:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Başkanlık Ödülü Didier Drogba'nın

    Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba, UEFA Şampiyonlar Ligi Kura çekiminde UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı.

    "KAZANDIKLARIMIZI HALKIMIZLA PAYLAŞMALIYIZ"

    Fildişili oyuncu, bu ödülü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu. Aldığı ödülün ardından konuşan Didier Drogba, "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir. Futbolcu olarak sorumluluklarımız var. Hedefimiz sadece iyi oynamak olmamalı, kazandıklarımızı halkımızla paylaşmak olmalı." ifadelerini kullandı.

    UEFA Başkanlık Ödülü Didier Drogba nın #1

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise Drogba için, "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir