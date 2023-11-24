UEFA duyurdu: Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek UEFA, Kopenhag ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte yıldız isim Galatasaray karşısında oynayamayacak.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Manchester United ile grubun 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Galatasaray karşısında oynayamayacak

Bu mücadele öncesinde ise UEFA'dan önemli bir haber geldi. Manchester United'ın deplasmanda Kopenhag'a 4-3 yenildiği maçta Marcus Rashford kırmızı kart gördü.

UEFA Disiplin Kurulu Rashford'a 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Buna göre İngiliz oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Manchester United forması ile toplamda 375 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, 124 gol ve 71 asistle mücadele etti.