UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Kopenhag'a farklı yenildi

İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda bu akşam oynanacak Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi iki ekibin U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi’nde karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki bu mücadelesinde kazanan, 5-1’lik skorla Danimarka temsilcisi oldu.
Kopenhag 5 golle kazandı
Kopenhag’ın golleri 19 ve 61. dakikalarda Amin Chiakha, 37. dakikada Emil Hojlund, 38. dakikada Noah Sahsah ve 90+5’te Tamas Szücs’den geldi.
Galatasaray’ın tek golünü ise 46. dakikada Yasin Kasal kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)