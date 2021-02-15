UEFA, İstanbul'daki Devler Ligi finalinin topunu tanıttı

UEFA, Şampiyonlar Ligi eleme turları ve final maçında kullanılacak topu tanıttı. Yeni topta yer alan İstanbul detayı dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken UEFA, eleme turları ve final maçında kullanılacak yeni topu görücüye çıkarttı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 29 Mayıs tarihinde oynanacak finale özel hazırlanan topta yer alan İstanbul yazısı dikkat çekti.

İSTANBUL VURGUSU

Topun üzerindeki kabartmalı yıldızlarda kupa ve Istanbul 21 Final vurgusu yapılırken geçmiş turnuvalar, altıgenlerin içerisinde tarih ve şehir bilgisinin olduğu ince kırmızı şeritlerle gösteriliyor.

UEFA, son 20 yılda oynanan finallerden esinlenerek hazırlanan topta Lionel Messi, Zinedine Zidane, Thomas Müller gibi futbolcuların finallere damga vuran anlarından da faydalandı.