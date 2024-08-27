UEFA, kura çekimi öncesinde Cristiano Ronaldo'yu onurlandıracak Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olarak UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak.

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UEFA, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde bıraktığı önemli mirası onurlandırmak amacıyla özel bir ödül vereceğini duyurdu. Bu ödül, 29 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından Portekizli yıldıza takdim edilecek.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 183 maça çıkarak 140 gol atmış ve bu alanda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu unvanını elde etmişti.

DAHA ÖNCE 5 KEZ KAZANDI

Kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 7 kez de turnuvanın en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı. Özellikle 2013/14 sezonunda kaydettiği 17 gol, turnuva tarihinde bir sezonda atılan en fazla gol rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya 11 maçta gol atarak yakaladığı uzun gol serisi de dikkat çekici başarıları arasında yer alıyor. Bu önemli ödül, Ronaldo'nun Avrupa futbolundaki eşsiz kariyerini bir kez daha taçlandıracak.

CRISTIANO RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARİYERİ