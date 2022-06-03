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    UEFA, Paris'te yaşananlar için özür diledi

    UEFA, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür diledi.
    • 03.06.2022 - 23:23
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    UEFA, Paris'te yaşananlar için özür diledi

    UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bu olaylara tanık olmak zorunda kalan tüm taraftarlardan içtenlikle özür dilemektedir. Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemelidir ve bu bir daha yaşanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

    Olaylara dair bağımsız rapor hazırlanıyor

    AA'nın haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurmuştu. Raporda, Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

    UEFA, Paris te yaşananlar için özür diledi #1

    3 kez ertelendi, 36 dakika geç başladı

    Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

    UEFA, Paris te yaşananlar için özür diledi #2

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı - Video


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