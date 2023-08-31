UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonun en iyileri belli oldu
AA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyi futbolcuları ve teknik direktörlerine verilen ödüller sahiplerini buldu.

Ödüller, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup aşaması kura çekimi sonrası dağıtıldı.

Guardiola ve Haaland ödülü aldı

Manchester City'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonun en iyileri belli oldu

Bonmati, en iyi kadın futbolcu oldu

Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi.

Sarina Wiegman en iyi kadın teknik direktör seçildi

İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.