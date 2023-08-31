Haberler



Şampiyonlar Ligi



UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonun en iyileri belli oldu Abone Olun

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonun en iyileri belli oldu Geçen sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Manchester City'de Pep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü aldı.

AA UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyi futbolcuları ve teknik direktörlerine verilen ödüller sahiplerini buldu. Ödüller, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup aşaması kura çekimi sonrası dağıtıldı. Guardiola ve Haaland ödülü aldı Manchester City'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden Pep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı. Bonmati, en iyi kadın futbolcu oldu Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi. Sarina Wiegman en iyi kadın teknik direktör seçildi İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

Google News

Abone Ol