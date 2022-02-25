UEFA Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı mı, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı mı, nerede oynanacak?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle toplandı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı mı, nerede oynanacak?

Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır devam eden gerilim, askeri harekat ile iyice arttı ve kriz büyüdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat nedeniyle tüm dünya tepki gösterirken, Rusya için çeşitli yaptırım kararları alınmaya başlandı.

Bu yaptırım kararlarının dışında ise bir diğer önemli konu Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınıp alınmayacağıydı.

Bu konuya ilişkin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri bir toplantı yaptı ve karar duyuruldu.

Açıklanan karara göre beklenilen oldu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'dan alındı.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? İşte sorunun yanıtı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından olağanüstü toplandı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 28 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Paris'te oynanmasına karar verildi.

Times'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi finali St Petersburg'dan alınarak Paris'e verildi. Devler Ligi'nde final müsabakası 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak.