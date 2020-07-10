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    UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 13:43
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    UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

    İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti.

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Real Madrid / Manchester City - Lyon / Juventus
    RB Leipzig - Atletico Madrid
    Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern Münih
    Atalanta - PSG

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Real Madrid / Man City,
    Lyon / Juventus - Napoli/Barcelona,
    Chelsea / Bayern Münih
    RB Leipzig / Atletico Madrid - Atalanta / PSG

    UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi #1

    ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE

    Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.

    Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;

    Chelsea 0-3 Bayern Münih
    Napoli 1-1 Barcelona
    Real Madrid 1-2 Manchester City
    Lyon 1-0 Juventus

    MAÇLARIN TARİHLERİ

    7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar
    12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)
    18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)
    23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)

    "TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"

    Öte yandan UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.

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