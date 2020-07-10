UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid / Manchester City - Lyon / Juventus

RB Leipzig - Atletico Madrid

Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern Münih

Atalanta - PSG

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid / Man City,

Lyon / Juventus - Napoli/Barcelona,

Chelsea / Bayern Münih

RB Leipzig / Atletico Madrid - Atalanta / PSG





ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE

Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.

Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;

Chelsea 0-3 Bayern Münih

Napoli 1-1 Barcelona

Real Madrid 1-2 Manchester City

Lyon 1-0 Juventus

MAÇLARIN TARİHLERİ

7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar

12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)

18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)

23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.