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UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 13:43
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid / Manchester City - Lyon / Juventus
RB Leipzig - Atletico Madrid
Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern Münih
Atalanta - PSG
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid / Man City,
Lyon / Juventus - Napoli/Barcelona,
Chelsea / Bayern Münih
RB Leipzig / Atletico Madrid - Atalanta / PSG
ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE
Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.
Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;
Chelsea 0-3 Bayern Münih
Napoli 1-1 Barcelona
Real Madrid 1-2 Manchester City
Lyon 1-0 Juventus
MAÇLARIN TARİHLERİ
7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar
12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)
18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)
23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)
"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"
Öte yandan UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.