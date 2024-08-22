UEFA, Şampiyonlar Ligi müziğini yeniledi UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşı’nın yenilenmiş bir versiyonunu yayınladı. Jenerik görüntüler modernize edilirken, marşın sözleri ve müziği aynı kaldı.

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Haber Merkezi

UEFA, futbolseverlerin büyük bir heyecanla izlediği Şampiyonlar Ligi marşını yeniledi.

Yeni versiyonda, jenerik görüntülerin modernize edildiği ve daha dinamik bir hale getirildiği görüldü. Ancak, marşın sözleri ve müziği orijinal haliyle korunmuş durumda.

MARŞIN TARİHİ

1992 yılında Tony Britten tarafından Händel’in “Zadok the Priest” adlı eserinden uyarlanan Şampiyonlar Ligi Marşı, Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilmiş ve St. Martin Akademisi Korosu tarafından İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde seslendirilmişti.

Bu marş, her Şampiyonlar Ligi maçının başlangıcında çalınarak futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yenilenen versiyon, UEFA’nın dijital platformlarında ve sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.