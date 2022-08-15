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    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları 16 Ağustos salı günü başlıyor.
    • 15.08.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 16:18
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    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başlıyor

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en büyük otganizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu yarın başlıyor.

    Şampiyonlar Ligi, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

    Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başlıyor #1

    Play-off programı ise şu şekilde:

    Salı:


    • 22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
    • 22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
    • 22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

    Çarşamba:

    • 19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
    • 22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
    • 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

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