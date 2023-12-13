UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 grupta maçlar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 6. hafta ve son maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlanıyor.
Bugün A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray’ın da mücadele ettiği A Grubu’nda Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, grubu 5 puanla 3. sırada tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek.
B Grubu’nda Arsenal ve PSV Eindhoven, C Grubu’nda Real Madrid ve Napoli, D Grubu’nda ise Real Sociedad ve Inter gruptan çıkmayı başardı.
Lens, Sporting Braga ve Benfica, Avrupa Ligi bileti alan takımlar oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Grubu
Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0
Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1
B Grubu
Lens: 2 - Sevilla: 1
PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1
C Grubu
Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3
Napoli: 2 - Sporting Braga: 0
D Grubu
Inter: 0 - Real Sociedad: 0
Salzburg: 1 - Benfica: 3
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın E, F, G ve H Grubu’nda oynanacak son müsabakalarla grup aşaması tamamlanacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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