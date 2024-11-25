UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Sparta Prag - Atletico Madrid ile Slovan Bratislava - Milan karşılaşmaları yapılacak.

Devler Ligi'nde 5. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

18 MAÇ OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid

20.45 Slovan Bratislava - Milan

23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg

23.00 Young Boys - Atalanta

23.00 Barcelona - Brest

23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain

23.00 Inter - Leipzig

23.00 Manchester City - Feyenoord

23.00 Sporting CP - Arsenal

27 Kasım Çarşamba

20.45 Kızılyıldız - Stuttgart

20.45 Sturm Graz - Girona

23.00 Monaco - Benfica

23.00 Aston Villa - Juventus

23.00 Bologna - Lille

23.00 Celtic - Club Brugge

23.00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund

23.00 Liverpool - Real Madrid

23.00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk