UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın heyecanı yaşanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Girona - Liverpool ile Dinamo Zagreb - Celtic karşılaşmaları yapılacak.
Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
6. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın
20.45 Girona - Liverpool
20.45 Dinamo Zagreb - Celtic
23.00 Atalanta - Real Madrid
23.00 Bayer Leverkusen - Inter
23.00 Club Brugge - Sporting CP
23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23.00 Leipzig - Aston Villa
23.00 Brest - PSV Eindhoven
11 Aralık Çarşamba
20.45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava
20.45 Lille - Sturm Graz
23.00 Milan - Kızılyıldız
23.00 Arsenal - Monaco
23.00 Borussia Dortmund - Barcelona
23.00 Feyenoord - Sparta Prag
23.00 Juventus - Manchester City
23.00 Benfica - Bologna
23.00 Stuttgart - Young Boys
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