UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanacak

İHA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını yarı finale yazdıracak.
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI VE İLK MAÇTA ALINAN SONUÇLAR
Yarın
22.00 Aston Villa - Paris Saint-Germain: 1-3
22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: 0-4
16 Nisan Çarşamba
22.00 Real Madrid - Arsenal: 0-3
22.00 Inter - Bayern Münih: 2-1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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