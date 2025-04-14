UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanacak

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını yarı finale yazdıracak.

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI VE İLK MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Yarın

22.00 Aston Villa - Paris Saint-Germain: 1-3

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: 0-4

16 Nisan Çarşamba

22.00 Real Madrid - Arsenal: 0-3

22.00 Inter - Bayern Münih: 2-1